Пекин, 29 августа. Россия выводит на вооружение Черноморского флота новые патрульные корветы проекта 22160. Эти корабли станут надежными защитниками западной границы РФ.

Сейчас в акватории дежурят три военных корабля, в ближайшее время их количество увеличится вдвое. Китайские журналисты издания Sohu сравнили российские корветы с банши — зловещим существом из кельтской мифологии, чье появление считалось предвестником смерти, передает «ПолитРоссия».

«Корветы проекта 22160 — маленькие и изящные, но одновременно храбрые и свирепые. Это настоящий шедевр российского флота», — считают в Китае.

Патрульные российские корабли оснащены не только гидролокационным оборудованием, но и беспилотниками, с помощью которых можно отслеживать суда противника. При необходимости корветы проекта 22160 можно сделать более смертоносными, установив зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М».

«Преимущество новых российских патрульных кораблей в том, что они спроектированы по модульному принципу. Это означает, что на корветы может быть установлено дополнительное вооружение и оборудование, предусмотренное для выполнения конкретных задач. Для этого используются специальные контейнеры», — пояснили китайские журналисты.

Аналитики The Daily Express ранее назвали «зловещим» сигналом заявление российского посла в Лондоне Андрея Келина. Речь идет об обещании Москвы всеми силами защищать свой государственный суверенитет после провокации британского эсминца HMS Defender в Черном море.