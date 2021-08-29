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Генный инженер из России считает доклад США о коронавирусе спекуляциями
Общество
Генный инженер из России считает доклад США о коронавирусе спекуляциями
pixabay.com

Москва, 29 августа. Доклад Соединенных Штатов о коронавирусе не содержит фактов и состоит только из одних спекуляций, заявил генный инженер МФТИ Павел Волчков.

Он уверен, что доклад американских ученых не содержит абсолютно никакой информации о происхождении COVID-19. Об этом инженер рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Очень громкое утверждение, что сейчас раскрыто хоть что-то. Я посмотрел этот доклад — там нет ни одного факта, одни какие-то спекуляции», — передает слова Волчкова Lenta.ru.

Вашингтон громко заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности Китая к распространению коронавирусной инфекции. Однако никаких улик или прямых связей в докладе отражено не было, лишь голословные утверждения, заявил Волчков. По его словам, единственное, что делает этот доклад — это отметает версию искусственного распространения вируса, однако и это без подкрепления доказательствами.

Ранее стало известно, что коронавирус способен длительное время находиться в стенках кишечника даже спустя месяцы после болезни. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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сша доклад коронавирус
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