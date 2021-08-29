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Поразительная черствость: вандалы сломали памятник «Позвоните маме» в Саратове
Происшествия
Поразительная черствость: вандалы сломали памятник «Позвоните маме» в Саратове
vk.com  /  Сообщество "Саратов онлайн"

Саратов, 29 августа. Неизвестные частично разрушили памятник «Позвоните маме» в Детском парке. Вандалы выломали центральный элемент скульптуры — окно, в которое смотрит героиня. 

Скульптура «Позвоните маме» была открыта летом 2019 года. Памятник представляет собой фигуру женщины, которая вместе с котом сидит у окна в ожидании звонка.  

«Это чуть ли не единственный новый памятник, который нравился всем саратовцам без исключения. Вандалы не имеют никакой жалости, их количество в городе растет. Поразительная черствость! Надеюсь, правоохранительные органы разыщут виновных и привлекут к ответственности», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Саратова Елена Королева. 

Ранее пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове. Они плохо исполняли свои обязанности по воспитанию детей.

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памятник вандалы саратов
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