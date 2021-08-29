Стала известна настоящая фамилия приплывшего в Японию гражданина России

Токио, 29 августа. Задержанного токийскими пограничниками россиянина, который приплыл с острова Кунашира в Японию, зовут Владимир Мезенцев, сообщил ФАН.

По предварительным данным, гражданин изменил свою фамилию с целью скрыться от российского правосудия, так как имел большие задолженности. При этом Владимир не был осведомлен, что все гражданские долги фиксируются на идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), который невозможно сменить.

Личность и гражданство задержанного выяснило иммиграционное бюро Японии. Полученная информация была передана российскому генконсульству в Токио.