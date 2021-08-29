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Белый дом намерен вернуть своих дипломатов из Афганистана до конца месяца
Политика
Белый дом намерен вернуть своих дипломатов из Афганистана до конца месяца
pixabay.com

Вашингтон, 29 августа. Сотрудники дипломатической миссии Соединенных Штатов в Афганистане могут вернутся на родину до конца августа текущего года. Об этом пишет WP со ссылкой на слова информаторов.

Поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон и остальная часть дипломатической миссии будут возвращены в Вашингтон. Соответствующее решение, по словам осведомленных источников, уже принял президент США Джо Байден.

Авторы издания также пишут, что точной информации на этот счет пока что нет, так как окончательное решение не принято. Это предположение нашло подтверждение в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Ранее Пентагон начал финальную фазу эвакуации американцев с территории Афганистана. Издание Reuters пишет, что примерно тысяча американцев сейчас ждет вылета в аэропорту в Кабуле.

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сша афганистан дипломаты
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