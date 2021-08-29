Роспотребнадзор заявил о длительном сохранении COVID-19 в кишечнике

Москва, 29 августа. Коронавирус может длительное время находиться в стенках кишечника даже спустя месяцы после болезни. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалисты Роспотребнадзора указали на наличие коронавируса в пробах, которые взяли со стенок кишечника у перенесших инфекции пациентов. Это объясняется длительным сохранением титров антител класса М у некоторых граждан, передает ТАСС.

«Воздействие на организм коронавируса продолжает активно изучаться. Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенесших COVID-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок», — отметила Наталья Пшеничная.

Симптомы гастроэнтерита стали часто встречаться у заразившихся коронавирусом. У некоторых пациентов фиксируется рвота, тошнота, боли в животе или диарея. Люди путают болезнь с кишечной инфекцией и начинают неправильно лечиться.