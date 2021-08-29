Пенсионер перекрасил тотем на своем дворе в белый цвет после обвинений в расизме

Лондон, 29 августа. Английский пенсионер перекрасил черную фигуру мужчины в белый на большом тотеме, стоящем перед его домом. Это он сделал после обвинений в расизме.

Брайан Коннери, проживающий в английском Брантаме, установил перед своим домом трехметровый тотем. Его сосед возмутился одной фигурой, украшающей монумент. Она изображала черного мужчину в синем костюме с широко раскрытой улыбкой. Неизвестный подал жалобу в полицию на Брайана, назвав украшение актом расизма.

Проведя осмотр тотема, полицейские сделали вывод, что мужчина выбрал такой стиль рисунка все же не на почве ненависти. Однако они порекомендовали убрать монумент из поля зрения общественности. Коннери был вынужден перекрасить лицо фигуры в белый цвет во избежание дальнейших оскорблений.

«Такое соглашение у меня было. Тем, кто пожаловался, что это расизм, хочу ответить. Я перекрасил статую в белый, и на этом все», — передает слова Коннери Daily Mail .

Полицейские остались довольны сложившейся ситуацией. Пенсионер также сообщил, что все соседи его поддержали и просили не потакать недовольному гражданину.

Абсурдная ситуация недавно произошла в Лос-Анджелесе. Чернокожий предприниматель Байрон Аллен обвинил «Макдональдс» в «расовой враждебности» после того, как представители Чикагского отделения корпорации отказались размещать рекламу на принадлежащих ему телеканалах.