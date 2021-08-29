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Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 28 ноября

  /   Обновлено: 29 августа 2021 08:05
Политика
Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 28 ноября
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 4.0

Бишкек, 29 августа. Очередные выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября. Результаты прошлого избирательного процесса были аннулированы из-за беспорядков в стране.

Указ о назначении новой даты парламентских выборов подписал глава государства Садыр Жапаров. Власти Киргизии напомнили, что в минувшую пятницу в республике начал действовать конституционный закон о выборах, определяющий новый порядок избрания депутатов.

«Их число сократится с 120 до 90 человек. При этом 54 парламентария будут избраны по пропорциональной системе, 36 - по мажоритарной», — говорится в сообщении.

Прошлые выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября 2020 года, однако Центризбирком признал недействительными их результаты. После этого в стране начались беспорядки, приведшие к смене власти. Свои посты покинули президент, премьер-министр и спикер парламента.

Осенью в Киргизии запланированы маневры «Рубеж-2021», участие в которых примут армии стран ОДКБ. Учения пройдут на территории полигона Эдельвейс в период с 7 по 9 сентября.

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