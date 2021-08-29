Москва, 29 августа. Российский публицист и историк Анатолий Вассерман во время референдума об отсоединении Украины в 1991 году написал статью о негативных последствиях такого шага.

После проведения украинской стороной Дня независимости публицист вспомнил этот материал. Тогда он призывал граждан Украины голосовать против акта о независимости страны, пояснив, что при таком решении государство резко провалится экономически по всем показателям. По словам Вассермана, Киев через 30 лет многократно превзошел его прогноз. Материал тогда вышел под названием «Независимость от здравого смысла» в газете «Одесский вестник».

«Экземпляр газеты [...] один из сторонников независимости просто сорвал со стенда… Но как бы то ни было, практически все, что я тогда писал, подтвердилось даже быстрее, чем я ожидал», — отметил публицист.

Украина, по словам Вассермана, смогла построить независимость, но только в анекдотическом стиле. Она стала независимым государством, от которого ничего не зависит.

Недавно Анатолий Вассерман назвал способ, как Украине выйти из кризисного положения и не прекратить свое существование как государственное формирование. По его словам, Киев должен присоединиться к РФ как отдельный округ.