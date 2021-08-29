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Британского премьера обвинили в переписке с личного телефона по работе
Политика
Британского премьера обвинили в переписке с личного телефона по работе
Global Look Press  /  Andrew Parsons/Keystone Press Agency

Лондон, 29 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил рекомендации по безопасности. Он воспользовался личным телефоном по рабочим вопросам.

Джонсон переписывался с британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. С ним он обсудил налоговые льготы. Премьер также общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Разговор шел о продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». Для этих переписок глава британского правительства использовал личный телефон, сообщила газета Times.

Получилось, что Джонсон нарушил собственные рекомендации. Именно он призвал министров не пользоваться личными средствами связи по работе, указав на риск взлома устройств.

Британский премьер ранее неудачно пошутил про экс-главу правительства страны Маргарет Тэтчер. Этим он вызвал волну негодования среди жителей Великобритании. Его призвали извиниться.

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