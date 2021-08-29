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Случаи заражения коронавирусом выявлены в Паралимпийской деревне
Спорт
Случаи заражения коронавирусом выявлены в Паралимпийской деревне
Федеральное агентство новостей

Токио, 29 августа. Тесты на коронавирус двух спортсменов из Паралимпийской деревни дали положительный результат. Об этом сообщается в отчете оргкомитетета «Токио-2020».

За последние 24 часа всего было выявлено 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В их числе семь подрядчиков, один журналист и один из организаторов соревнований.

Паралимпийские игры проходят в Токио и завершатся 5 сентября. Российский легкоатлет Дмитрий Гнездилов установил новый мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом до 130 сантиметров. В первой попытке он метнул снаряд на 11,02 метра.

Еще одну медаль российской команде принесла Анастасия Соловьева. Она стала бронзовым призером в беге на дистанции 400 метров.

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