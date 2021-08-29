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Американские студенты раскритиковали политику Байдена
Политика
Американские студенты раскритиковали политику Байдена
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Вашингтон, 29 августа. Решения президента США Джо Байдена разочаровывают. Об этом высказались студенты Университета Джорджа Мейсона.

Их попросили оценить политику главы государства, который возглавляет страну восемь месяцев. За этот короткий срок произошло множество болезненных и трагических событий. Новый хозяин Белого дома был вынужден принимать решения, связанные с коронавирусом, расизмом, внутренними разногласиями в США и внешнеполитическими проблемами. Самой острой темой последних нескольких недель стал вывод американских войск из Афганистана, передает FoxNews.com.

«Я не очень хорошо отношусь к его решениям, они могли бы быть лучше. Но в любом случае, в наши дни я многого не жду от политиков», — заявил студент.

«Выбраться из Афганистана, я рад, что это происходит, но это было немного катастрофой», — отметил молодой человек.

«Он много раз проваливал свои обещания», — напомнил один из учащихся.

Уход военного контингента из Афганистана стал причиной захвата страны движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Во время эвакуации из страны граждан разных государств группировка «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России) устроила серию терактов, в которых погибли около 200 человек, 13 из которых военнослужащие США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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