Снижение цен на овощи наблюдается в России

Москва, 29 августа. Продолжающееся понижение стоимости плодоовощной продукции наблюдается в России, исходя из данных Росстата.

Особенно это видно по подорожавшей ранее морковке и картошке. Их стоимость снизилась на 7,51 процента и 1,91 процента соответственно. Не обошло снижение цен и помидоры с огурцами. Из стоимость упала на на 1,7 процента и на 0,68 процента, сообщает «Профиль».

А вот сладости претерпели подорожание. За шоколадные конфеты придется отдать на 0,8 процента больше. Аналогичная ситуация наблюдается в ценах на печенье (на 0,5 процента больше) и молоко со сметаной (плюс 0,3 процента).

Также Федеральная антимонопольная служба объявила о решении контролировать цены на продукты. В перечень, помимо прочих, входят продукты животного происхождения, крупы, соль, чай, хлебобулочные изделия, некоторые овощи. Ведомство становится третьим среди собирающих данные по ценам на продукты в России.

Средства экономии сильно отличаются для людей с разным уровнем зарплаты. Недавно пользователи Сети адаптировали стандартные рекомендации под определенные нужды.