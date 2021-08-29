Сварщик-аргонщик в Подмосковье сможет получать до 150 тыс. рублей в месяц

Москва, 29 августа. Изучение рынка вакансий показало, что наиболее оплачиваемой профессией в сфере производства является сварщик-аргонщик. Он сможет получать до 150 тысяч рублей в месяц.

Список обязанностей будет заключаться в проведении слесарных работ и контроле отгружаемой продукции. Исследование проводилось сервисом «Работа.ру». Данные передает RT.

На втором месте расположились столяры из Екатеринбурга. Им заплатят 110 тысяч рублей на производстве по обработке дерева и изготовлении из него предметов мебели.

Третье место занимает интересная профессия формовщика в колбасном цеху. Представителю этой специальности из Москвы заплатят 107 тысяч рублей. Пересечь рубеж в 100 тысяч удастся и новосибирскому оператору гибочного станка.

За выполнение обязанностей токаря-револьверщика работодатель из Татарстана заплатить до 90 тысяч рублей. Причем кандидат должен иметь трехлетний опыт работы и квалификацию не ниже пятого разряда.

Ранее была названа средняя зарплата в Северной столице за пять месяцев текущего года. Согласно мнению депутата Заксобрания культурной столицы, уровень зарплаты в городе примерно на 20 тысяч рублей выше, чем в среднем по стране.