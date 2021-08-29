Американская вакцина Moderna снова оказалась с содержанием примесей

Токио, 29 августа. Поставленная в Японию партия американской вакцины от коронавируса Moderna вновь оказалась с содержанием посторонних примесей, сообщает правительство префектуры Окинава.

Сначала в одной из ампул и двух шприцах с препаратом было найдено неизвестное вещество черного цвета, затем в другом шприце обнаружили субстанцию розового цвета. Привить успели около 400 человек. Как следствие, вакцинация в одном из центров японского острова была остановлена, передают «Известия».

Номер и партия данной поставки препарата отличается от тех, что также оказались забракованными в прошлый раз. Размер частиц в некоторых ампулах достигает порядка нескольких миллиметров. Также власти Японии сообщили о двух мужчинах, умерших после вакцинации Moderna по неустановленным причинам.

Ранее японский минздрав уже сообщал о наличии посторонних веществ в данной вакцине. Было отозвано около 1,63 миллиона доз препарата, на гражданах использовали около 10 миллионов доз.