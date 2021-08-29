Выброс пепла произошел на камчатском вулкане Шивелуч

Петропавловск-Камчатский, 29 августа. Столб пепла высотой в два километра выбросил вулкан Шивелуч, который находится на Камчатке. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

По словам пресс-службы ведомства, пепловый шлейф распространился на расстоянии 30 километров. Населенные пункты в пределах опасной зоны отсутствуют

В МЧС предупредили, что вблизи вулкана возможно превышение безопасной нормы концентрации газа. Существует вероятность попасть в пеплопад при нахождении недалеко от объекта.

Сейчас для вулкана Шивелуч установлен оранжевый уровень опасности. Зарегистрированных групп в его районе нет, подчеркнули в МЧС.

Вулканы на Курильских островах, как и многие другие местные природные достояния, могут стать объектами туризма. Российские власти намерены сделать из Курил новый туристический кластер, передает «Парламентская газета».

Однако туристам все же стоит сохранять бдительность, так вулканы на Курильских островах также представляют опасность. Недавно один из них, находящийся на острове Парамушир, активизировался.