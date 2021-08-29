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Столкновение автомобиля и трактора под Иркутском привело к гибели двух человек
Происшествия
Столкновение автомобиля и трактора под Иркутском привело к гибели двух человек
pxhere.com

Малиновка, 29 августа. Авария с участием легкового автомобиля и трактора произошла на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате столкновения погибли два человека.

ДТП произошло ночью 29 августа рядом с деревней Малиновка Черемховского района. Согласно данным ГИБДД по Иркутской области, автомобиль Toyota Nadia столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. На месте работают правоохранители. Причины произошедшего выясняются.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались 31-летняя жензина водитель и 38-летний пассажир легкового транспортного средства», — отметили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла на днях в Промышленном районе Самары. Столкновение с мусоровозом привело к гибели водителя легкового транспорта. Согласно предварительной версии, водитель МАЗа выехал на встречную полосу движения и спровоцировал ДТП.

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авария смерть трактор
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