Дожди могут омрачить День знаний в некоторых российских регионах

Москва, 29 августа. Дожди 1 сентября ожидаются в Смоленской, Тверской, Калужской и Ленинградской областях. В Подмосковье существует вероятность осадков в западной и северной частях региона.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что несмотря на дожди, погода еще будет теплой. В столице и Московской области ожидается 22-27 градусов выше нуля. В Петербурге будет чуть холоднее — 15-17 градусов.

«Восток, юго-восток Московской области — здесь дождь, скорее всего, будет только во второй половине дня 1 числа», — рассказал синоптик.

Российских школьников в новом учебном году также встретят ужесточенные санитарные правила в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Их соблюдение позволит учебным заведениям работать в очном режиме, передает «Парламентская газета».

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил об ухудшении погодных условий в ряде регионов. Местами ожидается похолодание до минус двух градусов.