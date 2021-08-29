Мошенники могут воспользоваться потерянным паспортом для оформления займа

Москва, 29 августа. Утерянный россиянами паспорт может попасть в руки злоумышленников, которые попытаются оформить на документ кредитный займ. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.

Россияне, утеряв важнейший документ, дают мошенникам инструментарий для незаконных махинаций. В частности недобросовестные граждане могут оформить микрозайм, переоформить недвижимость. Кроме того, аферисты способны для сокрытия тяжких преступлений вклеить в паспортный документ чужую фотографию.

Соловьев отметил, что нередким явлением в подобных случаях является заключение фиктивных браков с иностранцами. При утере паспорта Соловьев рекомендует россиянам немедленно обратиться в правоохранительные органы и подать соответствующие заявление об утере.

Недавно Соловьев высказался о заявлении официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в котором он рассказал об исключительных случаях приема на государственную службу граждан России, имеющих другое подданство. По словам юриста, граждане, служащие на государство, должны иметь только российское гражданство.