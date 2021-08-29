Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 07:11
07:03
Происшествия
Столкновение автомобиля и трактора под Иркутском привело к гибели двух человек
07:02
Общество
Сварщик-аргонщик в Подмосковье сможет получать до 150 тыс. рублей в месяц
07:00
Общество
Американская вакцина Moderna снова оказалась с содержанием примесей
06:56
Происшествия
Выброс пепла произошел на камчатском вулкане Шивелуч
06:52
Общество
Дожди могут омрачить День знаний в некоторых российских регионах
06:49
Общество
Мошенники могут воспользоваться потерянным паспортом для оформления займа
06:37
Спорт
Соревнования по самбо на Кубок президента России начались в Японии
06:32
Происшествия
Десятки пожарных вышли на борьбу с огнем в жилом районе Лондона
06:29
Общество
Собянин озвучил срок работы павильонов «Здоровая Москва»
06:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл поселились возле огромной фабрики марихуаны
Все новости

Соревнования по самбо на Кубок президента России начались в Японии

  /   Обновлено: 29 августа 2021 06:37
Спорт
Соревнования по самбо на Кубок президента России начались в Японии
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Токио, 29 августа. Первенство по самообороне без оружия (самбо) на Кубок президента Российской Федерации Владимира Путина стартовал в японской столице Токио.

Соревнование не проводили на протяжении полутора лет. Однако в этом году организационный комитет принял решение возобновить состязания на территории спортивного цента Сумида. Об этом в своем материале сообщают корреспонденты ТАСС, ссылаясь на слова главного организатора Нобуюки Асаи.

В обычных обстоятельствах участниками турнира становилось более сотни спортсменов. В этот раз количество выступающих в Кубке президента РФ пришлось сократить до 20 человек. Причиной этому служат ограничительные меры из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Асаи подчеркивает, что спортивное соревнование является важным связующим звеном между Российской Федерацией и Японией.

Среди спортивных первенств россияне продолжают показывать уровень своей подготовки на летних Паралимпийских играх. Недавно легкоатлетка Анастасия Соловьева взяла бронзу на дистанции 400 метров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Соревнования по самбо на Кубок президента России начались в Японии
япония самбо кубок путина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru