Соревнования по самбо на Кубок президента России начались в Японии

Токио, 29 августа. Первенство по самообороне без оружия (самбо) на Кубок президента Российской Федерации Владимира Путина стартовал в японской столице Токио.

Соревнование не проводили на протяжении полутора лет. Однако в этом году организационный комитет принял решение возобновить состязания на территории спортивного цента Сумида. Об этом в своем материале сообщают корреспонденты ТАСС, ссылаясь на слова главного организатора Нобуюки Асаи.

В обычных обстоятельствах участниками турнира становилось более сотни спортсменов. В этот раз количество выступающих в Кубке президента РФ пришлось сократить до 20 человек. Причиной этому служат ограничительные меры из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Асаи подчеркивает, что спортивное соревнование является важным связующим звеном между Российской Федерацией и Японией.

Среди спортивных первенств россияне продолжают показывать уровень своей подготовки на летних Паралимпийских играх. Недавно легкоатлетка Анастасия Соловьева взяла бронзу на дистанции 400 метров.