Десятки пожарных вышли на борьбу с огнем в жилом районе Лондона

Лондон, 29 августа. Крупный пожар произошел в районе Баттерси в Лондоне. Ликвидацией огня занимаются свыше 15 пожарных машин и больше 100 спасателей.

На месте ЧП помимо бригад пожарных, находятся и медики. Причина распространения огня выясняется. Информации о погибших или пострадавших нет.

Также была проведена эвакуация всех людей из соседних зданий. По словам очевидцев, огонь был замечен в здании отеля.

Накануне из-за пожара пострадало легендарное для фанатов книг про Гарри Поттера кафе «Дом слонов» в Эдинбурге. Огонь охватил кондитерскую «Валери», которая находилась напротив знаменитого здания.