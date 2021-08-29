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Десятки пожарных вышли на борьбу с огнем в жилом районе Лондона

  /   Обновлено: 29 августа 2021 06:32
Происшествия
Десятки пожарных вышли на борьбу с огнем в жилом районе Лондона
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Лондон, 29 августа. Крупный пожар произошел в районе Баттерси в Лондоне. Ликвидацией огня занимаются свыше 15 пожарных машин и больше 100 спасателей.

На месте ЧП помимо бригад пожарных, находятся и медики. Причина распространения огня выясняется. Информации о погибших или пострадавших нет.

Также была проведена эвакуация всех людей из соседних зданий. По словам очевидцев, огонь был замечен в здании отеля.

Накануне из-за пожара пострадало легендарное для фанатов книг про Гарри Поттера кафе «Дом слонов» в Эдинбурге. Огонь охватил кондитерскую «Валери», которая находилась напротив знаменитого здания.

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