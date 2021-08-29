Принц Гарри и Меган Маркл поселились возле огромной фабрики марихуаны

Москва, 29 августа. Крупное производство марихуаны развернулось недалеко от загородного особняка принца Гарри и Меган Маркл. Дом герцогов Сассекских расположен в поселении Монтесито в Калифорнии.

Стоимость особняка составляет около 15 миллионов долларов, что в переводе на российскую валюту равняется 1,1 миллиарда рублей. Поселок Монтесито считается достаточно престижным, в нем проживают далеко не бедные люди.

Вблизи жилых домов находится фабрика марихуаны, вмещающая на своей территории 20 больших теплиц для выращивания наркотика. Согласно информации Mirror, производство развернуто в десяти минутах езды от дома королевской четы.

Местные жители неоднократно жаловались на специфический запах, который разносится с фабрики. Они надеялись, что переезд принца Гарри и Меган Маркл сможет изменить ситуацию. Владельцы теплиц обещали установить более надежные системы контроля запаха, однако пока все остается неизменным. Фабрика существует уже пять лет и была построена, когда в Калифорнии легализовали производство марихуаны.

Принц Гарри завершил работу по написанию собственных мемуаров. В них он может назвать имя родственника, который позволял себе расистские высказывания в сторону Меган Маркл и ее маленького сына Арчи.