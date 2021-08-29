Трудовые отряды Ноябрьска собрали за лето более десяти тысяч мешков мусора

Ноябрьск, 29 августа. Около 450 волонтеров проводили уборку в Ноябрьске эти летом. За последние три месяца трудовые отряды смогли собрать 10,8 тыс. мешков мусора, сообщили в мэрии города.

Отряд «Факел 2» из микрорайона Вынгапуровский назвали лучшим по итогам работы. Кубок победителям вручил лично глава города Алексей Романов. Одна из участниц мероприятия поделилась своим мнением после вручения награды.

«Мы знали, что победим, еще когда закончился трудовой месяц — в июне, получается, работали. Были уверены в себе, потому что много работали. Собирали, бывало, по 50 мешков в день», — заявила Анастасия из отряда «Факел 2».

Летом в Ноябрьске на временную работу прибыли более 500 соискателей, из них 450 были распределены по трудовым отрядам. По всему региону в течение лета работу получили около 6,5 тыс. юношей и девушек, передает «Ямал Медиа».

Недавно в Петербурге волонтеры провели очистку Лиговского канала. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий».