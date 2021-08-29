Слушателям «Российской креативной недели» раскрыли способы продвижения кино

Москва, 29 августа. Маркетинговые специалисты выбирают нестандартные подходы для продвижения своего продукта, включая фильмы. Об этом рассказали на «Российской креативной неделе».

Массовая аудитория чаще всего откликается на провокационные темы. В связи с этим маркетологи ищут разные подходы к интеграции своего контента и привлекают разные площадка. Директор по креативу More.TV Владимир Малыженков, выступая на «Российской креативной неделе», привел в пример продвижение сериала «Хэппи-энд» о вебкам-сфере.

«Богатая почва у проекта, поскольку такая тематика и столько красивых сцен, которые можно использовать. Эта sex sales, эта философия, и грех было это не использовать», — отметил Малыженков.

Креативщики решили рассматривать те платформы, где можно использовать провокацию. Но они столкнулись с рядом ограничений, включая сложности с модерацией. Так от Tik Tok пришлось отказаться из-за большой детской аудитории. Тогда было принято решение изучить непрофильные ресурсы.

«Пришлось обратиться к платформам, где более целесообразно использовать такой контент, как тот же самый Pornhub. И на самом деле по результатам брендирования в Pornhub сработало в три раза лучше, чем брендирование на профильных... ресурсах», — цитирует Малыженкова РЕН ТВ.

Уровень креативных индустрий необходимо поднимать в России. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на «Российской креативной неделе», заявил о грантовой поддержке в 35-40 млрд рублей.