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Слушателям «Российской креативной недели» раскрыли способы продвижения кино
Общество
Слушателям «Российской креативной недели» раскрыли способы продвижения кино
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 29 августа. Маркетинговые специалисты выбирают нестандартные подходы для продвижения своего продукта, включая фильмы. Об этом рассказали на «Российской креативной неделе».

Массовая аудитория чаще всего откликается на провокационные темы. В связи с этим маркетологи ищут разные подходы к интеграции своего контента и привлекают разные площадка. Директор по креативу More.TV Владимир Малыженков, выступая на «Российской креативной неделе», привел в пример продвижение сериала «Хэппи-энд» о вебкам-сфере.

«Богатая почва у проекта, поскольку такая тематика и столько красивых сцен, которые можно использовать. Эта sex sales, эта философия, и грех было это не использовать», — отметил Малыженков.

Креативщики решили рассматривать те платформы, где можно использовать провокацию. Но они столкнулись с рядом ограничений, включая сложности с модерацией. Так от Tik Tok пришлось отказаться из-за большой детской аудитории. Тогда было принято решение изучить непрофильные ресурсы.

«Пришлось обратиться к платформам, где более целесообразно использовать такой контент, как тот же самый Pornhub. И на самом деле по результатам брендирования в Pornhub сработало в три раза лучше, чем брендирование на профильных... ресурсах», — цитирует Малыженкова РЕН ТВ.

Уровень креативных индустрий необходимо поднимать в России. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на «Российской креативной неделе», заявил о грантовой поддержке в 35-40 млрд рублей.

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