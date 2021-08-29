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Доктор Зайцев предупредил об опасности «народной» медицины при лечении простуды
Общество
Доктор Зайцев предупредил об опасности «народной» медицины при лечении простуды
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Москва, 29 августа. Использование народных методов лечения при простуде грозит ухудшением здоровья больного. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Многие пациенты предпочитают самостоятельно справляться с возникшими простудными заболеваниями. Одним из популярных методов является использование чеснока и лука для устранения насморка. Врач заявил, что это способно вызвать раздражение и отек, передает радио Sputnik.

Еще к одному знаменитому способу относят походы в баню. Зайцев предупредил, что водные процедуры при высоких температурах могут привести к воспалению каналов рядом с носовой полостью. По его словам, во время простуды человеку требуется соблюдать постельный режим и посещать врачей.

Жители России при возникновении инфекционных заболеваний могут вызвать скорую помощь. Однако против такого решения выступает известный врач и телеведущий доктор Мясников. Он считает, что бригада медиков может только дать больному таблетку. По его словам, за подобной помощью следует обращаться к участковому доктору в поликлинику.

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простуда медицина баня чеснок зайцев
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