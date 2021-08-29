Доктор Зайцев предупредил об опасности «народной» медицины при лечении простуды

Москва, 29 августа. Использование народных методов лечения при простуде грозит ухудшением здоровья больного. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Многие пациенты предпочитают самостоятельно справляться с возникшими простудными заболеваниями. Одним из популярных методов является использование чеснока и лука для устранения насморка. Врач заявил, что это способно вызвать раздражение и отек, передает радио Sputnik.

Еще к одному знаменитому способу относят походы в баню. Зайцев предупредил, что водные процедуры при высоких температурах могут привести к воспалению каналов рядом с носовой полостью. По его словам, во время простуды человеку требуется соблюдать постельный режим и посещать врачей.

Жители России при возникновении инфекционных заболеваний могут вызвать скорую помощь. Однако против такого решения выступает известный врач и телеведущий доктор Мясников. Он считает, что бригада медиков может только дать больному таблетку. По его словам, за подобной помощью следует обращаться к участковому доктору в поликлинику.