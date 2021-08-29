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Заявление о пользе прививок при постковидном синдроме вызвало споры у ученых

  /   Обновлено: 29 августа 2021 05:48
Общество
Заявление о пользе прививок при постковидном синдроме вызвало споры у ученых
Пресс-служба «Ситимобил»

Москва, 29 августа. Постковидный синдром может проявляться в обострении хронических заболеваний. В этом случае вакцинироваться не советуют.

Исследователи оценили данные о важности вакцинации при постковидном синдроме. По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, у людей с таким синдромом должен быть иммунитет, как у переболевших COVID-19. Вакцинация при этом может сильно возбудить иммунитет, передает РБК.

«Все зависит от человека, проявлений синдрома, времени после болезни, когда он вакцинируется», — заметила Попович.

Однако несколько ученых изучают возможность улучшения состояния здоровья после прививки во время постковидного синдрома. Некоторые исследователи уверены, что прививка улучшает состояние. Другие предполагают, что ее можно использовать не только для профилактики, но и для лечения, рассказал доктор медицинский наук Николай Малышев.

Точной информации, сколько может длиться постковидный синдром, нет. Этот фактор зависит от формы, в которой протекал коронавирус. Чаще всего он продолжается 12 недель.

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вакцинация коронавирус постоковидный синдром
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