Сестра погибшего голкипера «Красной звезды» сообщила о службе брата в МЧС

Москва, 29 августа. Вратарь любительской команды «Красная звезда» Александр Шишмарев, получивший смертельную травму во время футбольного матча, служил в МЧС и недавно был удостоен звания сержанта.

Погибший голкипер жил и работал в Советске, рассказала сестра спортсмена Анна Шишмарева. Вратарь занимался футболом с 12 лет, его жизнь оборвалась во время матча с калининградской командой «Балтика-М». Девушке сообщили, что удар голкиперу пришелся в область грудной клетки.

«Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года...», — добавила Шишмарева.

Трагедия произошла в результате столкновения вратаря «Красной Звезды» и футболиста команды противника. Медики на протяжении часа пытались реанимировать спортсмена, но спасти ему жизнь не удалось. По информации президента Калининградской областной Федерации футбола Александра Гвардиса, Шишмарев задохнулся в результате западания языка.