Yahoo News Japan: российский шоколад покорил сердца жителей Японии

Токио, 29 августа. Автор Yahoo News Japan Юки Токунага написал статью, посвященную появлению на японских прилавках российского шоколада «Аленка». Журналист рассказал историю создания сладости.

Начало статьи посвящено тому, что Токунага был удивлен, увидев на прилавках супермаркетов Gyomu Super лакомства из Российской Федерации. По его мнению, шоколадки «Аленка» приятно удивляют покупателя своим качеством и вкусом.

«В последнее время в центре внимания находятся сладости "Аленка", которые продаются в Gyomu Super. "Ты знал, что их производят в России?" — спросил у меня редактор, и это вызвало у меня большой интерес. Дело в том, что десять лет назад, когда я изучал русский язык, это было немыслимо», — написал автор японского издания.

Журналист описал историю создания самого шоколада. «Аленка» была создана по распоряжению правительства Советского Союза, а название изделию было дано в честь дочери первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Изготовлением десерта занимается компания «Красный октябрь», которая была основана в 1849 году. В заключение Токунага добавил, что при каждой поездке в Россию, он всегда покупает это лакомство, пишет «ИноСМИ».

Японцы оценили материал о российских сладостях. Некоторые заметили, что шоколад является дежурным сувениром из России и бывших советских республик.

«Аленка» смотрится отлично, стоит дешево, сладкая — для меня лучший иностранный десерт. Хотелось бы, чтобы еще продавали березовый сок. Обожаю его немного сладковатый привкус», — добавил один из читателей.

Недавно переехавший из США в Россию Джейкоб рассказал, какие российские продукты он отправляет на родину своим близким. По его словам, в этот список попали шоколад «Россия — щедрая душа» и «Коркунов».