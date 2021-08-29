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«Поразили люди»: китаец поделился впечатлениями от очередей в России
Общество
«Поразили люди»: китаец поделился впечатлениями от очередей в России
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Пекин, 29 августа. Россия знаменита очередями, а ее жители поражают своим отношением к длительному ожиданию чего-либо. Об этом заявил китайский пользователь WeChat, который одно время жил в РФ.

Ему довелось отстоять в двух очередях, которые запомнятся на всю жизнь. Первая была во Всероссийском конгрессно-выставочном центре, китаец ждал около трех часов, чтобы покататься на коньках.

«Почему это событие осталось в моей памяти? Меня поразили люди. Они терпеливо стояли в очереди, согреваясь горячим кофе. Несмотря на столь долгое ожидание, на лицах людей не было ни капли раздражения», — отметил пользователь соцсети.

Вторая запоминающаяся очередь была в день бесплатного посещения Третьяковской галереи. Уроженец Китая объяснил, что в России не обязательно находиться в цепочке людей, достаточно предупредить стоящих следом и можно ненадолго отлучиться.

«Времена идут, но привычки людей остаются. Когда-то выстраивались в очередь за хлебом и водкой, а теперь — чтобы купить новый iPhone, модные кроссовки и поставить прививку… Россия — действительно страна очередей», — констатировал китайский пользователь.

Американец, живущий в Москве, ранее сравнил условия малого бизнеса в Атланте и Пензе. Он отметил, что в США рынок заняли крупные компании, а в России все еще популярны небольшие тематические магазинчики.

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