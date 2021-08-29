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Живущий в Москве американец сравнил состояние малого бизнеса в Пензе и Атланте

  /   Обновлено: 29 августа 2021 04:48
Экономика
Живущий в Москве американец сравнил состояние малого бизнеса в Пензе и Атланте
pixabay.com

Москва, 29 августа. COVID-19 ударил по малому бизнесу США — многие магазины закрылись, а американцы стали пользоваться интернет-платформами. Ситуацию оценил живущий в РФ американец Гэбриел Гэвин.

Журналист провел сравнение между работой небольших заведений и магазинов в российской Пензе и американской Атланте. По его словам, небольшие магазинчики в США «провалились в пропасть» и сдались онлайн-гигантам вроде Amazon. Такое явление стало настолько повсеместным, что его прозвали «смертью центральной улицы», которое подразумевает собой гибель целых кварталов с небольшими организациями по продаже тематических товаров.

«За последние годы семейные бизнесы и эксцентричные местные персонажи за прилавками, самая важная часть жизни американских небольших городков, собрали свои вещи и закрыли ставни. С ними ушло и сердце многих городских сообществ, которых сегодня почти не отличить друг от друга», — заметил журналист The American Conservative.

Одной из причин стал бушующий в США коронавирус. С начала пандемии около 7,5 миллиона заведений малого бизнеса перестали функционировать. Выигрышной эта ситуация оказалась только для онлайн-магазинов. Так, Amazon сообщил о росте прибыли на колоссальные 200 процентов. Через платформу проходили сотни миллиардов долларов.

Однако в России ситуация выглядит не такой печальной. Так, американский журналист побывал не в самом крупном городе страны — Пензе. По его словам, небольшой населенный пункт почти неизвестен за рубежом, а в РФ его вспоминают разве что в связи с часами с кукушкой и первым в стране «Сталинским центром» с золотым бюстом вождя.

При этом малый бизнес в городе получил определенный импульс даже в период пандемии. Предприниматели не только не прогорели, но и открыли двери новых магазинов. Например, в городе можно посетить книжный магазин в японском стиле, независимый обувной магазин или школу по курсам английского языка.

Американцы нередко делятся своими впечатлениями о России. Так, недавно турист из США побывал на русской рыбалке и удивился менталитету рыбаков.

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