Sasapost перечислил пять массовых вымираний в истории Земли

Москва, 29 августа. Земля за несколько миллиардов лет пережила целую череду разных вымираний. Однако большинство людей слышали только об исчезновении динозавров.

Вымирание представляет собой полное исчезновение всех представителей какого-либо биологического вида. Этот процесс не является внезапным и занимает много лет. Если вымирание связано с ухудшением условий жизни или окружающей средой вида, то его принято называть естественным. Под массовым процессом понимают одновременную гибель большого количества живых организмов сразу в нескольких местах.

За последние 500 миллионов лет планета пережила пять массовых вымираний. Каждое из них провоцировало трансформацию и рождение новых живых организмов, передает «ИноСМИ» со ссылкой на египетских журналистов.

Первое вымирание называется Ордовикско-силурийским, поскольку оно произошло на стыке двух периодов. Процесс исчезновения живых организмов в этом время был вызван глобальным оледенением, из-за которого огромный объем воды оказался заперт в ледяном панцире. Одновременно с этим опустился уровень мирового океана, что могло стать причиной гибели морской жизни. Однако до сих пор ученые выдвигают разные теории на этот счет.

Следом идет Девонское вымирание, произошедшее в одноименный период, известный как «эпоха рыб». В это время большинство живых организмов обитали в воде, и лишь редкие единицы выходили на сушу. Активное развитие растений привело к попаданию почвы в Мировой океан, запустив процесс массового цветения водорослей.

«Это создало гигантские «мертвые зоны» — области, где водоросли активно поглощают кислород из воды, уничтожая морских обитателей и нанося ущерб пищевым цепочкам», — отмечают журналисты.

Согласно другой теории, массовое вымирание могло произойти из-за извержений вулканов, которое привело к падению уровня кислорода в океане. Во время этого периода на Земле исчезло около 75–80% разных форм жизней.

Самым крупным считается Пермское вымирание, поскольку в результате него погибло около 90% всех видом живых существ. Ученые считают, что его вызвало активное извержение вулканов, которое привело к глобальному потеплению.

Четвертым идет Триасово-юрское вымирание, которое характеризуется ростом уровня углекислого газа и закислением океана. Во время этого периода на Земле начали появляться первые позвоночные животные. Главными из них считались крокодилы, большинство из которых погибло, но следом за ними появились динозавры.

Замыкает список Мел-палеогеновое вымирание, которое стерло с лица планеты динозавров. Его причиной стало падение огромного астероида на полуостров Юкатан в Мексике. Из-за нехватки солнечного света пострадали растения, которыми питались живые существа. Еще одним последствием падения астероида стало глобальное похолодание.

Ученые из Дании считают, что в скором времени мир может столкнуться с новой катастрофой. Причиной последней может стать критическое изменение климата, о котором свидетельствует внезапный дождь в Гренландии.