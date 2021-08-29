Темнокожая американка убила своих детей и жила с ними в одной квартире

Вашингтон, 29 августа. Полиция Соединенных Штатов обвиняет темнокожую Джамерею Холл в двойном убийстве первой степени. Правоохранители считают, что женщина убила своих малолетних детей.

Следствие предполагает, что после совершенного злодеяния американка не предпринимала попыток скрыть свое преступление, и оставила жертв в квартире. Об этом сообщает в своем материале New York Post.

Правоохранительные органы узнали о возможном преступлении благодаря сигналу граждан, живших рядом с женщиной. Соседи жаловались на стойкую трупную вонь, которая витала вокруг двери Холл. Прибывший на место патрульный экипаж обнаружил гниющие трупы. В тот же день, мать убитых была задержана.

Полицейские полагают, что Холл хладнокровно убила двоих малолетних детей. Свою дочь она утопила и задушила, а сына зарезала ножом. Оба трупа мать завернула в спальный мешок и мусорный пакет.

Недавно в американском городе Портленд, гражданин, личность которого не установлена, заперся в своем доме и устроил стрельбу. Согласно информации СМИ, в результате инцидента погиб один полицейский.