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Байден в очередной раз оправдал прозвище Сонного Джо
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 29 августа. Президент США Джо Байден уснул во время переговоров с представителем Израиля. Инцидент попал на видео трансляции Белого дома.

Зрители могли увидеть, как сидящий в кресле американский лидер сложил руки на животе и, закрыв глаза, опустил голову. В это время его собеседник что-то активно рассказывал. Вероятно, представитель Израиля понял, что Байден его не слушает, однако продолжил свою речь, но уже не обращаясь к президенту США.

Прозвище Сонный Джо Байдену придумал его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки. Экс-президент обратил внимание, что его соперник часто «выпадает» из бесед.

Нынешний американский лидер также прославился своей забывчивостью. Байден уже неоднократно попадал в неловкие ситуации, в которых забывал имена высокопоставленных чиновников и названия государственных ведомств.

Недавно читатели газеты Daily Mail ранее посоветовали заставить Байдена пройти тест на когнитивные способности. Они предположили, что президент США не осознает всей серьезности ситуации в Афганистане.

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Все новости / Политика / Байден в очередной раз оправдал прозвище Сонного Джо
переговоры байден сон
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