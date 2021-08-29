Названы пять потенциально опасных для здоровья овощей

Москва, 29 августа. Большинство овощей принято считать полезными или в крайнем случае безвредными. Однако некоторые из них способны нанести вред здоровью.

Трудно однозначно сказать об употреблении картофеля. В нем содержится полезный для сердца калий и другие питательные вещества. Однако диетологи рекомендуют употреблять его в меру из-за соланина и крахмала, которые вредят нервной системе человека, сообщает «ИноСМИ».

Один помидор может обеспечить суточной нормой витаминов С и В, а также антиоксидантами. Подвох кроется в способе выращивания овоща. Полезными являются лишь натуральные помидоры, а выращенные в теплицах с помощью химии несут организму вред. Также большое количество помидоров может быть вредно при гастрите и язве желудка.

Хранит в себе опасность и мякоть баклажана. Содержащиеся в ней вещества стимулируют рост щавельной кислоты, увеличивающей шанс развития камней в почках.

Страдающим от болезней щитовидки не рекомендуется капуста. Она также способна испортить жизнь людям с гастритом и язвой желудка из-за высокого содержания йода.

Несет опасность здоровью даже лук. Его употребление в больших объемах точно не понравится желудку. Всему виной полимер фруктозы фруктан в составе.

Люди, не обремененные страданиями из-за болезней сердца, могут снизить риск инсульта. Для этого специалисты рекомендуют употреблять три чашки кофе в день.