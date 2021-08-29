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Экс-стажер Белого дома Левински объяснила желание работать над «Импичментом»
Общество
Экс-стажер Белого дома Левински объяснила желание работать над «Импичментом»
wikimedia.org  /  Clinton White House / Общественное достояние

Вашингтон, 29 августа. Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински стала продюсером «Американской истории преступлений: Импичмент». Почему она присоединилась к проекту, рассказал The Hollywood Reporter.

Моника Левински известна миру по роману с экс-президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. И женщину охватила паника, когда продюсер Райан Мерфи изъявил желание посвятить сериал ее отношениям с главой государства. Будучи 22-летней стажеркой она связалась с женатым мужчиной, и эта ошибка ей дорого обошлась.

Продюсер Мерфи путем переговоров уговорил присоединиться Левински к проекту. Но она настаивала на включении в сериал одну из ключевых сцен. Речь идет о скандальной истории, когда стажерка показала Клинтону кусочек своего нижнего белья. Сейчас Моника отказалась скрывать этот факт, чтобы не обманывать общественность.

«Я поняла две вещи: первая заключалась в том, что я не должна получать поблажки, потому что я продюсер; и вторая – что это было несправедливо по отношению к команде и проекту», — заявила Левински.

Сериал «Американская история преступлений: Импичмент» выйдет на экраны 7 сентября текущего года. Роль самой Моники Левински исполнит актриса Бини Фельдштейн, а Билла Клинтона – Клайв Оуэн.

Другой пример привлечения в свой проект показал режиссер Апичатпонг Вирасетакул. Благодаря его дружбе с Тильдой Суинтон, актриса стала главной героиней в фильме «Память». Премьера в России назначена на ноябрь, пишет RT.

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импичмент моника левински сериал
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