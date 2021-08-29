Сборная России по футболу отреагировала на смерть вратаря Шишмарева

Москва, 29 августа. Российская сборная выразила соболезнования родным и близким вратаря «Красной Звезды» Александра Шишмарева в связи с его смертью.

Соответствующий пост был размещен в Telegram-канале национальной команды. Вратарю любительской команды было 23 года. Калининградская областная Федерация футбола (КОФФ) также выразила соболезнования.

Шишмарев погиб во время контрольного матча молодежного состава клуба «Балтика» против «Красной Звезды». Встреча, завершившаяся трагедией, состоялась вечером 28 августа.

По предварительной версии, причиной смерти голкипера могло стать удушье. Президент КООФ Александр Гвардис сообщил, что у игрока запал язык и он задохнулся. Такую версию событий изложил врач, который пытался реанимировать спортсмена.