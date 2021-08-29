Испанские диетологи подтвердили пользу бананов для спортсменов

Мадрид, 29 августа. Спортсмены не напрасно включают в свой рацион бананы. Этот фрукт действительно может помочь им в достижении результатов, заявили испанские диетологи.

Бананы содержат быстро усваиваемые углеводы. Спортсмены едят их до и во время тренировки. После физических упражнений этот фрукт, по словам диетолога Натальи Морагес, также может пригодиться.

«Запасы гликогена истощаются во время физической активности, и важно пополнить их», — подчеркнула эксперт.

В бананах содержится большое количество калия. Спортсменам, как отметил диетолог Антонио Гомес, нужно это учитывать.

«Низкий уровень калия может привести к тому, что при очень длительной физической активности мы будем страдать от судорог. Банан может привнести нужный баланс и помочь нам избежать этих неприятностей», — отметил Гомес в беседе с изданием La Vanguardia.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее развеял несколько популярных мифов о бананах. Утверждение о способности этого фрукта улучшать качество сна специалист призвал не воспринимать буквально.