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Фанаты Бузовой и Манукяна увидели намек на нерожденного ребенка в новой песне
Шоу-бизнес
Фанаты Бузовой и Манукяна увидели намек на нерожденного ребенка в новой песне
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 29 августа. Поклонники распавшейся пары певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна рассмотрели тайный смысл в новой песне Давы.

Фанаты считают, что новая песня под названием «Море» посвящена Ольге, которую Дава боготворил и которой сделал предложение на третий месяц отношений. Фолловеры строки новой песни восприняли неоднозначно, посчитав, что у пары должен был быть ребенок.

«Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль», — выложил строки песни Дава в Instagram.

Фанаты пары все еще ждут трогательного воссоединения. Они отмечают, что «песни как-то связаны с Ольгой». Некоторые даже пытаются уговорить пару снова быть вместе.

«Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?» — интересуется подписчик Манукяна.

«Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас», — призывает фанат.

Бузова же, знаменитая своей разносторонностью, участвует в белорусском «X-Факторе». На фотографиях с проекта подписчики разглядели платье, которое, как им показалось, было не совсем по размеру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты Бузовой и Манукяна увидели намек на нерожденного ребенка в новой песне
песня бузова манукян
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