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Автожурналист Горбачев перечислил преимущества механической коробки передач
Общество
Автожурналист Горбачев перечислил преимущества механической коробки передач
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 29 августа. Автоматическая коробка передач намного популярнее механической, однако она не такая надежная. Об этом заявил автомобильный журналист Михаил Горбачев.

Владельцы внедорожников с автоматом не испытывают проблем до того момента, как машина не начнет пробуксовывать. В таких условиях вариаторы быстро перегреваются, что портит коробку передач, передает «Прайм».

«Автомат — более комфортный, но возможная поломка может стать очень сложным и дорогостоящим мероприятием», — констатировал Горбачев.

Только механическая коробка передач может подарить «незабываемые ощущения при вождении автомобиля, чувство автомобиля». В связи с этим специалист посоветовал учиться водить машину именно на механике. Среди других выдающихся преимуществ последней — низкая стоимость и надежность.

Автоэксперт Егор Васильев ранее порекомендовал людям со слабым здоровьем не менять автоматическую коробку передач на механическую. Это связано с быстрым утомлением правой ноги.

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Михаил Горбачев автомат механика
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