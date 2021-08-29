Узнать владельца неизвестного номера можно с помощью специального приложения

Москва, 29 августа. Базы данных телефонных номеров мошенников помогут определить, кто находится по ту сторону провода, рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, мошенники без труда могут заменить цифры номера, отображаемого при звонке жертве. Работники колл-центров имеют в распоряжении несколько разных SIM-карт, благодаря чему могут продолжать звонить гражданам, если предыдущий номер попал в черный список. Подобные заблокированные номера попадают в общие базы данных, доступ к которым может получить любой желающий.

«Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или все-таки добропорядочной организацией», — передает слова Мясоедова «Прайм».

В случае, если неизвестный вызов осуществляется с новой SIM-карты, которая еще не попала в базы данных, следует проявлять осторожность во время разговора. При малейших подозрениях на мошенническую деятельность звонящего стоит немедленно положить трубку, заключил специалист.

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