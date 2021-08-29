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Реконструкция Ельнинской наступательной операции прошла на «Поле Победы»
Армия
Реконструкция Ельнинской наступательной операции прошла на «Поле Победы»
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 29 августа. Силы Московского высшего общевойскового командного училища организовали и провели 28 августа реконструкцию Ельнинской наступательной операции.

Мероприятие состоялось на «Поле Победы» музейного комплекса «Дорога памяти». В нем приняли участие члены военно-исторических клубов из пяти российских регионов и более 100 курсантов. Для реконструкции, которая была проведена под руководством главного военно-политического управления ВС России, использовалась форма и оружие времен Великой Отечественной войны.

Ельнинская наступательная операция была проведена в конце августа — начале сентября 1941 года силами Резервного фронта. Командовал ими Георгий Жуков. По итогам сражения сразу четыре дивизии получили почетное звание гвардейских. Успех операции придал уверенности советским военнослужащим и вселил надежду в победное окончание войны.

Депутат Госдумы Александр Шерин ранее призвал активнее напоминать миру о победе Красной армии в ВОВ. Следует, по его словам, ссылаться на архивные документы и снимать больше художественных фильмов о войне.

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