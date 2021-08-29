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«Лион» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна

  /   Обновлено: 29 августа 2021 04:01
Спорт
«Лион» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Лион, 29 августа. Футболист «Зенита» Сердар Азмун в скором времени станет игроком французского «Лиона». Об этом пишет L'Equipe.

Издание пишет, что стороны обговорили детали сделки и пришли к соглашению. Сумма трансфера оценивается в 15 млн евро. Контракт с «Лионом», предположительно, будет подписан на пять лет.

Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» в 2019 году. За это время футболист трижды выигрывал золотые медали Российской Премьер-лиги и один раз стал обладателем Кубка России. В этом сезоне иранец провел в составе петербургского клуба семь матчей и забил шесть мячей, сделав одну результативную передачу.

Ранее «Лион» уже предпринимал попытку купить Азмуна. Тогда «Зенит» не устроила сумма сделки, которую предлагали представители французского клуба.

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