Аналитик Верников назвал способ сохранить накопления во время инфляции

Москва, 29 августа. Накопленные средства могут быстро сгореть во время инфляции. Чтобы этого не случилось, следует вложить деньги в материальные ценности, заявил аналитик Андрей Верников.

Никакие валютные вклады, по словам эксперта, от ускорившейся инфляции не спасут. Нужно воспользоваться этим периодом для повышения качества жизни.

«Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить», — подчеркнул Верников в беседе с агентством «Прайм».

Можно также инвестировать накопления в драгоценные металлы. Золото и серебро являются хорошими активами, хотя и растут «ступеньками». Их стоимость может долгое время оставаться на месте перед началом роста.

Россиянам ранее рассказали об эффективных вложениях небольших сумм. Самыми безопасными в этом случае будут облигации и депозиты.