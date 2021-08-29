Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 04:09
04:05
Армия
Реконструкция Ельнинской наступательной операции прошла на «Поле Победы»
04:04
Происшествия
Шесть человек травмировались при ДТП с автобусом на трассе под Воронежем
04:03
Происшествия
Посольство США просит американцев покинуть аэропорт Кабула из-за новой угрозы
04:01
Спорт
«Лион» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна
04:00
Спорт
Футбольный аналитик оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
03:47
Общество
Генконсульство России сообщило причину задержания приплывшего в Японию Нокарда
03:44
Экономика
Аналитик Верников назвал способ сохранить накопления во время инфляции
03:38
Общество
Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России
03:24
Происшествия
Движение на подъезде к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии
03:22
Общество
Астрологи озвучили топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
Все новости

Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России
Общество
Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России
vk.com  /  Генеральное консульство Норвегии в СПб

Осло, 29 августа. Жители Норвегии установили на берегу реки Якобсельва знак, запрещающий справлять туристам нужду в сторону России. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нарушителям соответствующего ограничения грозит штраф в размере 3000 крон. Туристов предупредили, что все незаконные действия будут зафиксированы на камеру видеонаблюдения, передает перевод материала «ПолитРоссия».

Пограничный комиссар Йенс-Арне Хойлунда объяснил, что подобный жест со стороны местных властей был сделан с благими намерениями. По его словам, берег реки на границе с Россией пользуется популярностью среди туристов, которые часто позволяют себе мочеиспускание в водоем.

«В этом случае это подпадает под действие закона, запрещающего агрессивное поведение на границе», — объяснил Хойлунд.

Спорные меры при этом не связаны с отношениями между РФ и Норвегией. На данный момент между странами формируется взаимодействие. Так, стороны заключили соглашение о безопасности, чтобы избежать инцидентов на море.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России
туристы норвегия штраф нужда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru