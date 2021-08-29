Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России

Осло, 29 августа. Жители Норвегии установили на берегу реки Якобсельва знак, запрещающий справлять туристам нужду в сторону России. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нарушителям соответствующего ограничения грозит штраф в размере 3000 крон. Туристов предупредили, что все незаконные действия будут зафиксированы на камеру видеонаблюдения, передает перевод материала «ПолитРоссия».

Пограничный комиссар Йенс-Арне Хойлунда объяснил, что подобный жест со стороны местных властей был сделан с благими намерениями. По его словам, берег реки на границе с Россией пользуется популярностью среди туристов, которые часто позволяют себе мочеиспускание в водоем.

«В этом случае это подпадает под действие закона, запрещающего агрессивное поведение на границе», — объяснил Хойлунд.

Спорные меры при этом не связаны с отношениями между РФ и Норвегией. На данный момент между странами формируется взаимодействие. Так, стороны заключили соглашение о безопасности, чтобы избежать инцидентов на море.