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Движение на подъезде к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии
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Движение на подъезде к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 29 августа. Последствия аварии на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области устранены. Об этом сообщило Министерство транспорта Подмосковья.

Автомобильное движение на участке Старошереметьевского шоссе по направлению к терминалу B аэропорта Шереметьево полностью восстановлено. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее на этом отрезке произошла авария. Водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты своего транспортного средства и задел конструкцию путепровода. Водителей просили учитывать заранее свой маршрут в связи с дорожно-транспортным происшествием.

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подмосковье авария шереметьево
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