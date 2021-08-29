Движение на подъезде к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии

Москва, 29 августа. Последствия аварии на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области устранены. Об этом сообщило Министерство транспорта Подмосковья.

Автомобильное движение на участке Старошереметьевского шоссе по направлению к терминалу B аэропорта Шереметьево полностью восстановлено. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее на этом отрезке произошла авария. Водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты своего транспортного средства и задел конструкцию путепровода. Водителей просили учитывать заранее свой маршрут в связи с дорожно-транспортным происшествием.