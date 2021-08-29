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Общество
Астрологи озвучили топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
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Астрологи озвучили топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
Общество
Астрологи озвучили топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
pxhere.com

Москва, 29 августа. Астрологи выделили четыре знака зодиака среди мужчин, которые славятся своей притягательностью и обаятельностью. В список вошли Тельцы, Близнецы, Стрельцы и Рыбы.

В лидерах топа мужчины-Тельцы. Покровительство Венеры обеспечивает таким мужчинам врожденную привлекательность, а любовь к спорту и здоровому образу жизни способствует и выделяющимся внешним данным. Тельцы владеют секретом оставаться вечно молодыми не только снаружи, но и внутри.

Близнецов тоже можно отнести к везунчикам. Стремление совершенствоваться в сумме с выдающимися данными с рождения делают этот знак зодиака одним из самых привлекательных. Кроме того, Близнецам не свойственна консервативность как во внешности, так и во взглядах.

Мужчины-Стрельцы под покровительством Юпитера отличаются своей маскулинностью. Как правило, представители этого знака изысканные, красивые, высокие — одним словом идеальные.

Рожденные под знаком Рыб очаровывают женский пол с малых лет — от природы они обладают неповторимой харизмой. Вкупе с аккуратным внешним видом и воспитанностью этот знак явно достоин топа самых привлекательных, передает Пятый канал.

Астрологи недавно предсказали, что каждому знаку зодиакального круга стоит ждать от сентября. Некоторых ожидает любовь и новые приключения, другим же придется начало осени провести в одиночестве.

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знаки зодиака астролог привлекательность
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