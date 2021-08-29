Регулярные боли в области прямой кишки могут указывать на язвенный колит

Москва, 29 августа. Язвенный колит представляет собой хроническое иммуноопосредованное заболевание кишечника. Как его распознать, рассказал врач Арсен Расулов.

К причинам, из-за которых развивается язвенный колит, относятся генетическая предрасположенность, низкий иммунитет, нарушения кишечной микрофлоры и неблагоприятное влияние окружающей среды. Спровоцировать недуг могут стресс, курение, дефицит витамина D, рацион питание с преобладанием животных белков.

«Язвенный колит не считается мужской или женской болезнью, так как встречается одинаково часто у представителей обоих полов», — цитируют врача «Аргументы и факты».

Распознать язвенный колит можно по некоторым симптомам. Среди них диарея, стул с кровью, постоянные режущие, тянущие и жгучие боли в области прямой кишки. Иногда о болезни сигнализируют тошнота, озноб и потеря веса.

Иногда потеря веса может быть симптомом рака яичника. При этом недуге у некоторых женщин на первых стадиях заболевание протекает бессимптомно. Пациентки отмечали проблемы с мочеиспусканием и вздутие живота.