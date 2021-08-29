Hyundai анонсировал серийный автомобиль на водородном топливе

Сеул, 29 августа. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила новый автомобиль, двигатель которого приводится в действие благодаря водородной топливной основе.

Автопроизводитель опубликовал тизер, на котором видно езду замаскированной новинки. Исходя из видеозаписи сложно определить тип и габариты грядущего автомобиля. Подробнее о машине станет известно на онлайн-форуме Hydrogen Wave, который состоится в в начале сентября текущего года.

Эксперты также предположили, что автомобильное предприятие не ограничится выпуском легковых машин. Возможно, компания поставит на конвейер и грузовые автомобили.

Россия не отстает от новых трендов в автомобилестроении и на выставке «Армия-2021» презентовала электромобиль военного назначения. Новинка была разработана специалистами инновационного технополиса «ЭРА».