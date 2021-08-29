Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 04:09
04:05
Армия
Реконструкция Ельнинской наступательной операции прошла на «Поле Победы»
04:04
Происшествия
Шесть человек травмировались при ДТП с автобусом на трассе под Воронежем
04:03
Происшествия
Посольство США просит американцев покинуть аэропорт Кабула из-за новой угрозы
04:01
Спорт
«Лион» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна
04:00
Спорт
Футбольный аналитик оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
03:47
Общество
Генконсульство России сообщило причину задержания приплывшего в Японию Нокарда
03:44
Экономика
Аналитик Верников назвал способ сохранить накопления во время инфляции
03:38
Общество
Норвежским туристам запретили справлять нужду в сторону России
03:24
Происшествия
Движение на подъезде к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии
03:22
Общество
Астрологи озвучили топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
Все новости

Hyundai анонсировал серийный автомобиль на водородном топливе

  /   Обновлено: 29 августа 2021 03:03
Общество
Hyundai анонсировал серийный автомобиль на водородном топливе
pxhere.com

Сеул, 29 августа. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила новый автомобиль, двигатель которого приводится в действие благодаря водородной топливной основе.

Автопроизводитель опубликовал тизер, на котором видно езду замаскированной новинки. Исходя из видеозаписи сложно определить тип и габариты грядущего автомобиля. Подробнее о машине станет известно на онлайн-форуме Hydrogen Wave, который состоится в в начале сентября текущего года.

Эксперты также предположили, что автомобильное предприятие не ограничится выпуском легковых машин. Возможно, компания поставит на конвейер и грузовые автомобили.

Россия не отстает от новых трендов в автомобилестроении и на выставке «Армия-2021» презентовала электромобиль военного назначения. Новинка была разработана специалистами инновационного технополиса «ЭРА».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Hyundai анонсировал серийный автомобиль на водородном топливе
автомобиль hyundai гидроген
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru