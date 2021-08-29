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США провалили запуск ракеты-носителя компании Astra
Технологии
США провалили запуск ракеты-носителя компании Astra
Pr Scr youtube.com  /  Prt Scr

Нью-Йорк, 29 августа. Тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra завершился неудачей. Космический аппарат рухнул примерно через 2,5 минуты после взлета.

Компания вела прямую трансляцию старта, на кадрах видно, как ракета начала наклоняться еще до набора высоты. Взлетев, она сбилась с курса, ее двигатели отказали, а камеры выключились.

«Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. Наша команда изучит эти данные и использует их в грядущих запусках», — говорится в сообщении компании в соцсетях.

Запуск производился с «Тихоокеанского космопорта» на острове Кадьяк (штат Аляска). Ракета предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Разработчики полагают, что ее компактность (длина аппарата составляет всего 12 метров) позволит значительно удешевить процесс отправки грузов в космос.

NASA ранее перенесло запуск американского грузового корабля Dragon к МКС на 29 августа. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

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