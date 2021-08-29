Данилко согласился занять кресло судьи в шоу «Маска» на фоне слухов о болезни

Киев, 29 августа. Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, принял решение об участии в украинской версии «Маски». Об этом сообщается в Instagram проекта.

По словам самого певца, долгое время его терзали сомнения. Он до последнего момента не принимал окончательного решения. На его выбор повлияло детское творчество. Артист увидел рисунки по мотивам шоу, что его очень растрогало.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210828/1032143296.html «Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детишкам по душе, им так понравилось рассматривать и угадывать эти веселые маски. Дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил — садись, Андрюша, в «МАСКУ» и отгадывай», — признался Данилко.

«Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детишкам по душе, им так понравилось рассматривать и угадывать эти веселые маски. Дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил — садись, Андрюша, в "Маску" и отгадывай», — признался Данилко в Instagram проекта.

Поклонники в свою очередь написали под постом в соцсети множество комментариев. Все обрадовались такому ответу любимого певца. При этом изначальный отказ может быть связан с тяжелым недугом, с которым, по слухам, борется артист. Пока Данилко игнорирует любые заявления по этому поводу, а его коллеги яростно их опровергают.

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